Wegen anhaltender Lärmbelästigung haben Beamte des Kommunalen Vollzugsdiensts (KVD) und der Polizei am frühen Sonntagmorgen ein Lokal in der Innenstadt geschlossen. Wie die Stadt mitteilt, wurde der KVD gegen 3.20 Uhr von Anwohnern über eine nächtliche Belästigung durch laute Musik aus einer Gaststätte informiert. Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte bereits von außen laute Musik sowie lautes Reden und Singen wahr. Erst nach mehrmaligem Klopfen wurde ihnen die verschlossene Eingangstür zum mit rund 30 Gästen gefüllten Lokal geöffnet. Auf die Lärmbelästigung angesprochen, zeigte die 24-jährige Inhaberin der Gaststätte keinerlei Einsicht. Als die KVD-Kräfte die Frau aufforderten, die Gaststätte zu schließen, versicherte sie jedoch, der Aufforderung nachzukommen. Sie wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Eingangstür unter anderem aus brandschutzrechtlichen Gründen nicht verschlossen sein dürfe.

Als der KVD das Lokal später erneut anfuhr, herrschten dort weiterhin reges Treiben und Lärm, auch die Eingangstür war wieder verschlossen. Laut Mitteilung der Stadt verstrickte sich die Inhaberin in Ausreden, während sich ein alkoholisierter Freund der Frau aggressiv einmischte. Weil auch die übrigen Gäste zum Teil stark alkoholisiert waren, zog der KVD zur Unterstützung die Polizei hinzu, die mit mehreren Streifenwagen anrückte. Als der Freund der Inhaberin sich weigerte, die Gaststätte zu verlassen, mischten sich die anderen Gäste ein, was die Polizeikräfte unterbanden. Die Polizei erteilte dem aggressiven Mann daraufhin einen Platzverweis und schloss das Lokal.