SPD-Angaben zufolge sollen die Beschwerden rund um den Münchbuschweg in Edigheim wegen permanenter Lärmbelästigung durch die B9 in den Lärmaktionsplan der Stadt aufgenommen werden. Der aus Oppau stammende Landtagsabgeordnete Gregory Scholz sagt, er habe mit den betroffenen Bürgern gesprochen, die sich bei ihm gemeldet hätten, weil sie seit Jahren unter der Lärmbelästigung leiden würden. Zu dem Treffen habe er auch Vertreter der Stadtverwaltung gebeten. Neben der Aufnahme des Problems in den Lärmaktionsplan soll nun auch der Landesbetrieb Mobilität kontaktiert werden, um die Möglichkeit einer Lärmschutzwand und/oder eines stationären Blitzers auf der B9 zur Lärmreduzierung zu prüfen. „Ich bemühe mich weiterhin um eine Lösung“, verspricht Scholz.