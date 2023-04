Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei Anwohnern am Berliner Platz hat eine nächtliche Ruhestörung am frühen Montagmorgen, 16. August, und die Reaktion des städtischen Ordnungsdiensts auf ihre Beschwerden für Irritationen gesorgt. Statt die Ruhestörer des Platzes zu verweisen, haben die Ordnungshüter mitten in der Nacht von dem um den Schlaf gebrachten Anwohnerpaar eine Lärmmessung in der Wohnung gefordert. Das Rentnerpaar hat dies abgelehnt, zeigt sich jedoch empört über dieses Verlangen.

„Es war Sonntagnacht schon nach 24 Uhr, ich lag im Bett, als ich die lautstarke Musik und das Gegröle vom Berliner Platz hörte“, berichtet Ada Ludwig,