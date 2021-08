Im Stadtteil Süd und Teilen des Hafengebiets hat es in der Nacht von Montag auf Dienstag einen größeren Stromausfall gegeben. Die Störung dauerte von 22.08 Uhr bis 1.50 Uhr , wie die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) auf Anfrage mitteilten. Ursache sei ein Kabelfehler gewesen, der drei weitere Kabelfehler und damit Störungen im örtlichen Stromnetz nach sich zog. Die Ursache werde noch ermittelt, denkbar seien ein Erdschluss oder ein anderer Defekt in einem 20 Kilovolt-Kabel, das zum Mittelspannungsnetz gehört, sagte ein TWL-Sprecherin. Einsatzteams seien in der Nacht vor Ort gewesen. Von der Leitwarte wurde die Stromversorgung auf andere Netzwerke umgestellt. Dies sei schrittweise ab 23 Uhr erfolgt.