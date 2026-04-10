Die Vorbereitung im Fokus, die Weltmeisterschaft im Blick. Die heiße Phase in Richtung Nominierung für die WM in Rumänien (29. Juli bis 9. August) läuft.

Und die Mannschaft von Bundestrainer Gino Smits musste sich nach dem 33:27 (13:12)-Sieg am Mittwochabend in Mundenheim am Freitag der weiblichen U18- Nationalmannschaft Frankreichs vor 867 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle mit 24:26 (15:14) geschlagen geben. Überragend: Die aus Neustadt-Diedesfeld stammende Jette Dürk (HSG Bensheim-Auerbach), die mit fünf Toren in der ersten Hälfte die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) im Spiel hielt.

„Mit meiner Einzelleistung bin ich sehr zufrieden, aber wir konnten heute nicht unser Ziel als Mannschaft komplett umsetzen“, sagte Dürk, die auf eine hundertprozentige Trefferquote kam. Dabei tat sich die deutsche Mannschaft, die sich seit Montag in Ludwigshafen aufhält und im Heinrich-Pesch-Hotel untergebracht ist, schwer und lief bis zur 23. Minute einem Rückstand hinterher. „Wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen, dementsprechend sind wir nicht in unseren Flow gekommen“, ergänzte die aus Dirmstein stammende Torhüter Luisa Werner (HSG Blomberg-Lippe), die in der ersten Spielhälfte das Tor hütete.

„Es war einiges gut, aber viele auch nicht. Jetzt wissen wir, woran wir noch arbeiten müssen, um es morgen besser zu machen“, sagte Werner, die ein halbes Dutzend Paraden nach 30 Minuten hatte. Noch am Freitag standen eine Videoanalyse und am Samstag das nächste und letzte Training des Lehrgangs an.

Dürk brilliert

Dagegen brillierte Dürk, die nicht nur die Kleinste sondern auch die jüngste Spielerin ist und sorgte nach dem Rückstand für die erstmalige Führung zum 11:10. Nach dem erneuten Ausgleich der Equipe Tricolore traf Dürk erneut und brachte Deutschland mit 12:11 in Front. Entscheidend absetzen konnte sich die DHB-Sieben aber nicht, denn Frankreich fand immer die Lücken in der DHB-Abwehr und glich erneut zum 13:13 aus, ehe Meggan Rusko (HSG Blomberg-Lippe) mit einem „Hammer“ unter die Latte und einem Ballgewinn von Rusko, Mia Fuchs (HC Erlangen) per Gegenstoß noch vor dem Halbzeitpfiff zum 15:13 die Wende und Führung schafften.

Nach dem Wiederbeginn hatte Deutschland weiterhin große Mühe, ins Spiel zu finden und konnte sich aber auf ihre Torfrau Marlene Wagner (HSG Bensheim-Auerbach) verlassen, die mit vier Paraden in Folge, die Französinnen zur Verzweiflung brachte, so dass Kreisläuferin Ketlyn Reymann (DJK Ettenheim/TuS Schutterwald) den Vorsprung zum 18:15 ausbauen konnte.

Das Ergebnis täuschte ein wenig, denn Frankreich drängte auf den schnellen Ausgleich und markierte mit dem sechsten von sieben Treffern der überragenden Thya Hellegoet erneut die 21:20 (51.)-Führung. Es fehlte dem DHB-Team in den letzten zehn Minuten der Biss in der Defensive und im Angriff unterliefen der Smits-Sieben zu viele Fehler. So zog der Gast noch zum 25:22 (58.) davon. Es war zum Haare raufen. Da brachte auch die letzte Auszeit von Smits nicht mehr die erhoffte Wende. Die letzte Partie steht am Samstag (17 Uhr) in der Löwensteinhalle im südpfälzischen Albersweiler auf dem Plan.