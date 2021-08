Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am frühen Mittwochmorgen ein Lokal in Friesenheim nach Lärmbeschwerden versiegelt. Gegen 1.30 Uhr wurde dem KVD gemeldet, dass laute Musik und Stimmen aus dem Lokal die Nachtruhe störten. Um den Lärm zu unterbinden, wollten die Vollzugsbeamten die Gaststätte betreten, die jedoch verschlossen war, wie die Stadt weiter mitteilt. Nachdem die KVD-Streife unter anderem mit Klopfen und Rufen auf sich aufmerksam gemacht hatte, verstummten Musik, Gespräche und das Licht wurde gelöscht. Weil weitere Versuche der Kontaktaufnahme scheiterten und da sich bei einer kürzlich erfolgten Kontrolle die Betreiberin uneinsichtig gezeigt hatte, versiegelte der KVD die Zugänge zum Lokal und wartete in einiger Entfernung zum Gebäude. Nach 2 Uhr verließen mehrere Gäste und kurz danach die Betreiberin die Räumlichkeiten. Am Lokal stellten die Vollzugsbeamten fest, dass die Siegel entfernt worden waren. Die Betreiberin gab an, die Siegel nicht entfernt zu haben. Der KVD verständigte wegen der Siegelentfernung die Polizei, die nun ermittelt. Die KVD-Streife versiegelte erneut die Zugänge zum Lokal.