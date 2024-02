Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat Freitagnacht den Diebstahl eines Fahrrads am Rathausplatz verhindert. Während einer Präventivstreife fielen den Einsatzkräften gegen 22.40 Uhr zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren auf, die an den Fahrradständern überprüften, welche Räder nicht angekettet waren, teilt die Stadtverwaltung mit. Nachdem der 21-Jährige fündig geworden war, übergab er ein Rad an seinen 18-jährigen Begleiter und beide entfernten sich daraufhin vom Rathausplatz. Die KVD-Streife hielt die beiden kurz danach an. Die Frage, ob ihnen das Rad gehöre, verneinten die Männer. Die Streife nahm die Personalien auf und übergab die Männer an die Polizei.