Weil ein Mann Menschen mit einem Messer bedrohe, haben am Dienstag gegen 11 Uhr Passanten den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) alarmiert, der laut Stadt gerade unterwegs auf Präventivstreife war. Wie die Verwaltung weiter mitteilt, trafen die Einsatzkräfte den Mann in der Ludwigstraße an, als er dort mit einem Messer gegen einen Laternenmast schlug. Beim Anblick des KVD habe der Mann erschrocken gewirkt und das Messer fallen lassen. Zudem habe er zunächst versucht, zu fliehen, gab den Versuch aber laut Pressemitteilung schnell auf und legte sich mit auf dem Rücken verschränkten Armen auf den Boden. Die Einsatzkräfte legten dem Mann dann Handschellen an und verständigten die Polizei, die ein Strafverfahren wegen Bedrohung einleitete. Wegen des psychisch auffälligen Verhaltens des Mannes sei dieser im Anschluss und mäß des Landesgesetzes über Hilfen bei psychischen Erkrankungen durch die KVD-Streife ins Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde er stationär aufgenommen.