Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Dienstagabend im Zuge von Gaststättenkontrollen drei Lokale in Mitte geschlossen. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, stellte eine KVD-Patrouille in allen drei Fällen Mängel fest. „In den Gaststätten registrierten die Einsatzkräfte beispielsweise Beschäftigte, die dort ohne Arbeitsvertrag und ohne eine erforderliche Automatenschulung tätig waren“, heißt es in einer Presseerklärung. In einem Fall schien das Lokal zunächst geschlossen, ehe dann mehrere Personen im Gaststättenraum dem KVD öffneten, wobei kein für den Lokalbetrieb Verantwortlicher vor Ort gewesen sei. In allen drei Fällen hätten die Einsatzkräfte die Gaststätten geräumt und anschließend die Zugänge zu den Lokalen versiegelt.