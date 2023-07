Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am späten Freitagabend zwei pöbelnden Jugendlichen Handschellen angelegt und sie der Polizei übergeben. Wie die Stadt am Montag weiter mitteilte, hatten die Einsatzkräfte kurz vor 23 Uhr in der Stadtmitte eine Gaststätte kontrolliert, als sie eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten an einer Bushaltestelle in der Nähe bemerkten.

Die KVD-Streife machte durch Rufe auf sich aufmerksam, woraufhin die Streithähne voneinander Abstand nahmen. Einer versuchte zu flüchten, wurde aber von den Vollstreckungsbeamten gestellt. Da sich der 16-Jährige äußerst aggressiv verhielt und offensichtlich alkoholisiert war, wurden ihm Handschellen angelegt. Ein Zeuge gab dem KVD gegenüber an, von dem Jugendlichen und dessen Begleiter verbal bedroht worden zu sein. Der Begleiter führe zudem ein Messer bei sich.

Aus Gründen der Eigensicherung legten die Einsatzkräfte dem 17-Jährigen, der alkoholisiert wirkte, ebenfalls Handschellen an. Nach ihrem Eintreffen übernahm die Polizei die beiden Jugendlichen vom KVD.