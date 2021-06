Kurz nach 1 Uhr am Dienstagmorgen hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) eine Party im Hemshof aufgelöst. Ein Anwohner der Kanalstraße hatte sich laut Stadt über Lärm und Musik beschwert. Beides kam aus einer Dachgeschosswohnung, wo 28 Menschen feierten. Die 25-jährige Mieterin öffnete die Wohnungstür. Die Feiernden gaben an, sich als Studenten in Ludwigshafen aufzuhalten. KVD-Mitarbeiter und hinzugerufene Polizisten wiesen auf die Corona-Verordnung und die nächtlichen Ruhezeiten hin. Die 25-Jährige sowie ihre Gäste zeigten sich jedoch uneinsichtig. Alle Partybesucher erhielten einen Platzverweis.