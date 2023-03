Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat sich bereits am Freitagnachmittag (10. März) laut Stadtverwaltung um einen verwirrt wirkenden Mann gekümmert. Die Einsatzkräfte wurden gegen 17.30 Uhr zum Theaterplatz in die Ludwigshafener Innenstadt gerufen, weil sich dort ein spärlich bekleideter und offenbar desorientierter Mann aufhielt. Die KVD-Patrouille traf dort auf den 62-Jährigen, der unter anderem ohne Schuhe und Socken sowie – angesichts der herrschenden Witterung – mit unzureichender Kleidung unterwegs war. Ein Gespräch war mit dem Mann, der wirre Angaben machte, nicht möglich. Der KVD verständigte einen Krankenwagen und brachte den 62-Jährigen in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde.