Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Dienstag in Oggersheim einen ausgerissenen Hund an dessen Halter übergeben. Gegen 10.30 Uhr entdeckte eine KVD-Streife das herumstreunende Tier auf Höhe des Wasserwerks in der Speyerer Straße. Die Einsatzkräfte verfolgten es zu Fuß. Es gelang ihnen, den zutraulichen Hund an eine Leine zu nehmen. Mit der am Halsband angebrachten Telefonnummer nahm der KVD Kontakt mit dem Besitzer auf. Der 78-Jährige aus Friesenheim gab an, dass er einen anderen Hund habe versorgen müssen und kurz nicht aufgepasst habe. Diese Gelegenheit habe sein Hund genutzt, um durch ein offenes Tor auf die Straße zu entwischen. Die Einsatzkräfte ermahnten den Mann eindringlich, besser auf den Hund aufzupassen.