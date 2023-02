Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) des Ordnungsamts hat einen 72-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Wie die Stadt weiter mitteilte, habe sich der Mann am Montagvormittag gegenüber dem Personal einer Pflegeeinrichtung aggressiv gezeigt und sich geweigert, seine Medikamente einzunehmen. Die Einrichtung alarmierte die Ordnungskräfte. Gegenüber den Beamten sei der Mann kaum dazu in der Lage gewesen, ein Gespräch zu führen. Er sei weiterhin aggressiv gewesen und habe große Stimmungsschwankungen gezeigt. Nach Einschätzung des KVD bestand eine akute Fremdgefährdung und dem Mann wurden Handschellen angelegt. Die KVD-Einsatzkräfte begleiteten den Mann in einem Krankenwagen in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde.