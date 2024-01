Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Sonntagnachmittag nach Angaben der Stadtverwaltung die Störung der Sonntagsruhe durch feiernde Personen in einer Gaststätte im Hemshof unterbunden. Ein Anwohner habe sich kurz nach 17 Uhr über Musiklärm beschwert. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin die Gaststätte auf, in der rund 60 Menschen privat gefeiert hätten. Den Zusicherungen zum Trotz, auf Zimmerlautstärke zu reduzieren, sei rund eine Stunde später wieder eine Beschwerde wegen zu lauter Musik eingegangen – woraufhin der KVD den Betreiber anwies, die Gaststätte zu schließen. Dieser habe eine Stunde Zeit erhalten, um die feiernden Gäste darüber zu informieren und diese abzukassieren.