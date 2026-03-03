Dank eines aufmerksamen Passanten hat eine Streife des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) am Samstagnachmittag in Mundenheim einen Müllsünder auf frischer Tat erwischt. Wie die Stadt meldet, hat ein Zeuge die Einsatzkräfte gegen 17.20 Uhr verständigt. Zuvor hatte er einen Mann zur Rede gestellt, der auf einem Grünstreifen in der Maudacher Straße (Ecke Oberstraße) eine große blaue Mülltüte entsorgen wollte. Vor Ort sprachen die Einsatzkräfte den Müllsünder und dessen kurz darauf hinzugekommenen Sohn an und überprüften deren Personalien. Die KVD-Streife wies die beiden Männer an, den Müll einzusammeln und wieder mitzunehmen. Dieser Aufforderung kamen beide nach. Laut Bericht überprüft der Bereich Umwelt und Klima, ob gegen die Müllsünder ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und ein Bußgeld verhängt wird.