Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) in Ludwigshafen wird in den Frühlings- und Sommermonaten wieder rund um die Uhr erreichbar sein. Grund: In den Abend- und Nachtstunden steigt in der wärmeren Jahreszeit die Anzahl der Lärmbeschwerden. Auch durch vermehrte Verstöße auf Spielplätzen und Grünanlagen seien die Einsatzkräfte stärker gefordert. Für Akutfälle ist der Vollzugsdienst von 1. April bis 31. Oktober für die Bürger rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0621 504-3471 erreichbar. Für Parkverstöße ist der Bereich Straßenverkehr (Telefon 0621 504-3212) zuständig, teilt die Verwaltung weiter mit.