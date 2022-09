Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat Mittwochnacht in Oggersheim einen aggressiven Mann überwältigt und ihm Handschellen angelegt. Der KVD wurde gegen 21.30 Uhr von einer Klinik verständigt, in der sich der 36-Jährige im Eingangsbereich das Personal anging. Als die Einsatzkräfte eintrafen und der Mann sie erblickte, lief er ihnen entgegen und versuchte sie, mit Faustschlägen anzugreifen. Trotz seiner heftigen Gegenwehr gelang es den KVD-Beamten – unter anderem mit dem Einsatz eines Reizsprühgeräts – den Mann unter Kontrolle zu bringen, wobei die zwei beteiligten KVD-Beamten leichte Blessuren erlitten. Der Mann wurde gemäß des Landesgesetzes für psychisch kranke Personen stationär in dem Krankenhaus stationär untergebracht.