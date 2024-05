Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Pfingstmontag einen 26-Jährigen in Handschellen der Polizei übergeben. Ein Streife war auf den Mann und seinen 27-jährigen Begleiter gestoßen, nachdem Anrufer gemeldet hatten, dass Männer Glasflaschen in Nähe einer Grünanlage am Lichtenberger Ufer (Mitte) zerschlagen hätten. Vor Ort sprachen die Einsatzkräfte die beiden Männer an und forderten sie auf, sich auszuweisen. Während der 27-Jährige dies tat, verweigerte der 26-Jährige seine Personalien. Als sich die Situation zuspitzte, legten ihm die Beamten Handschellen an, wie die Stadt weiter mitteilt. Da der 26-Jährige Verletzungen im Gesicht aufwies, verständigte der KVD einen Krankenwagen. Die hinzugezogene Polizei ermittelte schließlich die Identität des Mannes, gegen den ein Haftbefehl vorlag.