Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Am allerschwersten ist es, Leute zum Lachen zu bringen“, sagt Bernhard F. Dropmann. Ab sofort darf in seinem Prinzregententheater in Ludwigshafen wieder gelacht werden. Am Mittwoch hat „Ich hasse dich – heirate mich!“ Premiere. Auch die Corona-Epidemie stellt für das Mundarttheater kein Lachtabu dar.

Es war ein Freitag, der 13., nämlich der 13. März, als sich im Ludwigshafener Prinzregententheater für lange Zeit zum letzten Mal der Vorhang hob. In die Vorstellung von „Nackte