Raus aus dem Alltag, die Seele baumeln lassen, lachen, singen, sich verwöhnen lassen – dazu laden die katholischen Pfarreien im Dekanat Ludwigshafen und das Caritas-Zentrum Senioren ab 65 Jahren in der letzten Juliwoche ein.

Von Andreas Lang

Jede der fünf katholischen Pfarreien im Stadtgebiet organisiert dafür jeweils einen Urlaubstag vor der Haustür. Die Erholung ohne Kofferpacken beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück um 9 Uhr und endet um 16 Uhr mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken. Zwischen den Mahlzeiten (inklusive Mittagessen) kann miteinander geplaudert, gesungen, gebastelt und gebetet werden. Zusätzliche Abwechslung bringen diverse Workshops.

Das Angebot verstehen die Veranstalter auch als Ersatz für die erneut abgesagte Seniorenfreizeit der Stadt. Es wird von folgenden Pfarreien gemacht: Montag, 25. Juli, Hl. Franz von Assisi im Adolph-Kolping-Heim in Oggersheim; 26. Juli, Hl. Edith Stein im Pfarrzentrum St. Albert in der Pfingstweide; 27. Juli, Hl. Katharina von Siena im Pfarrzentrum St. Michael in Maudach; 28. Juli, Hl. Petrus und Paulus im Gemeindehaus Heilig Geist in Süd; und 29. Juli Hl. Cäcilia St. im Gallus-Heim in Friesenheim.

Keine Teilnahmegebühr

Die Teilnahme ist begrenzt auf jeweils einen Urlaubstag. Dieser kann an einer beliebigen dieser fünf Stationen verbracht werden. Die An- und Abreise ist selbst zu organisieren. Eine Gebühr wird nicht erhoben, es wird jedoch um eine Spende gebeten. Anmeldeschluss ist der 22. Juni, die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Noch Fragen?



Anmeldungen nimmt das Caritas-Zentrum Ludwigshafen telefonisch unter 0621 59802-24 oder per Mail an claudia.moeller-mahnke@caritas-speyer.de entgegen.