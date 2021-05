Nicht erst seit dem Gewinn des Pfalzpreises für Malerei vor zwei Jahren haben Heike Negenborns tiefgründige Bilder ein gewichtiges Wort in der Kunstszene mitzureden. Jetzt wurde auch die Galerie Peter Zimmermann in Mannheim auf die Künstlerin aufmerksam. Die 19 Bilder und Zeichnungen starke Ausstellung wird zum stillen Traktat darüber, was Landschaftsmalerei heute noch leisten kann.

Heike Negenborn oder die etwas andere Landschaft. Klingt wie ein Werbetext, aber den braucht die 56-Jährige, die im rheinhessischen Windesheim lebt, nicht. Ebenso wenig wie die Entzückensbekundungen überraschter Besucher, deren Begeisterung sich mit der oberflächlichen Betrachtung der Negenbornschen Landschaftskunst zufrieden gibt. Es sind ja auch ausgesprochen „schöne“ Bilder, perfekt gemalt, Acryl auf Holz meist und von einer fast schon fotografischen Präzision.

Schön ist Negenborns Malerei in dem Sinne, dass sie auf Meister wie Jacob van Ruisdael zurückgehende Landschaftsklischees perfekt zu erfüllen scheint. Flache Landschaften mit niedrigem Horizont und hochgetürmten Wolkenhimmeln waren eine Spezialität des niederländischen Barockmalers. Vergleichbare Bildordnungen steigern sich bei Negenborn zu Landschaftsbildern von großer Dramatik. Unten der wie stillgestellte Landschaftsausschnitt, drüber die Wolken als dräuende Sensationen.

„Terra Cognita“ ist die Schau betitelt

Wolken, aus denen das Licht bricht und Wolken, die in eine nicht endende Ferne zu fluchten scheinen. Man spürt sie förmlich, die Feuchte der Regenwolken und das Gewitter, das sich bald entladen wird. Die Choreografie der den Vordergrund in horizontalen Schichtungen bespielenden, an der Horizontlinie verschwindenden Hecken und Büsche scheint wie von selbst zum großen Himmelstheater überzuleiten. Menschenfrei und leer ist diese Weite, ein Spielfeld für Licht und Schatten und die mit dem Wetter wechselnden Stimmungen. Und doch ist das keine Natur im emphatischen Sinn des Unberührtseins, sondern europäische Kulturlandschaft, an der kein Fleckchen unbearbeitet ist.

„Terra Cognita“ ist die Ausstellung überschrieben. Nichts Fremdes und nichts Exotisches, meist geht es um naheliegende Gegenden, den Rotenfels bei Bad Münster am Stein (in interessanter Vogelperspektive), einen „Rheinhessischen Weingarten“ oder einfach nur eine für malenswert erachtete „Rheinlandschaft“. Auch Landschaften der Südpfalz, Spaniens und des Languedoc sind bedacht. Falsch indessen ist die Vermutung, Heike Negenborn habe ihre Bilder aus vor Ort genommenen Skizzen, Zeichnungen und Fotomaterial im Atelier zu synthetischen Kunstlandschaften collagiert (was ja auch möglich wäre).

Bis in die Fingerspitzen kontrolliert

Ihre Bemerkung, ihre Bilder seien von der Farbe her gedacht, wäre zu beachten. Sie ist der die ganze Kunstgeschichte im Leibe tragende Stimmungsträger, der Garant atmosphärischer Wirkungen und Ausweis einer malerischen Virtuosität, die sich (und das ist das Zeitgenössische daran) nicht zu schade ist, ihre Prämissen sichtbar offenzulegen.

Denn wir sind schon lange nicht mehr in der Welt der beschaulichen niederländischen Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts. Der räumlichen Darstellung dienende Gitternetze, die Fluchtpunkte und die wie Sperrriegel im Bild liegenden waagrechten Horizontlinien verschweigen nicht, dass diese vorgeblich naive malerische Pracht eine bis in die Fingerspitzen kontrollierte ist. Das vermeintliche Abbild enttarnt sich als Kunstprodukt von hoher Professionalität, nicht nur in den mit Bleistift auf Transparentpapier gezeichneten vorbereitenden Skizzen, sondern vor allem in den auf Schwarz, Weiß und Grau beschränkten „Netscapes“, deren sichtbare computergenerierte Rasterungen und Verpixelungen vom aufregenden Tumult der Wolken schier überrannt zu werden drohen.

Ja, die spontane Begeisterung über Heike Negenborn alt-neue Landschaftskunst ist nur zu verständlich. Ästhetik sells und das ist gut so. Dass das nicht alles ist, die neueste Techniken nicht ausschließende Harmonie der Landschaft eine von globalen Entwicklungen bedrohte und keineswegs mehr selbstverständliche ist: Das scheint als Ertrag dieser Kunst auf eine fast nüchterne Weise immer mitgemalt. Man muss nur genau hinsehen.

Termin

Bis Samstag, 19. Dezember, in der Galerie Peter Zimmermann, Mannheim, Leibnizstraße 20. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 13 bis 18 , Samstag 11 bis 14 Uhr. Während Museen schließen müssen, dürfen Galerien nach derzeitigem Stand während des Lockdowns geöffnet bleiben.