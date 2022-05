Nachdem ein 20-Jähriger am frühen Montagmorgen nach Zeugenhinweisen auf frischer Tat ertappt wurde, wie er Klamotten aus einem Kleidercontainer in der Richard-Dehmel-Straße (Süd) räumte und diese durchsuchte, wurde er im Anschluss auf freien Fuß gesetzt. Kurze Zeit später beobachteten Polizeibeamte den jungen Mann in der Scharnhorststraße (Süd), unweit der Polizeiwache, wo er gerade erst entlassen wurde, wie er an mehreren Autos vorbeiging und an den Türgriffen zog. Bei einer erneuten Kontrolle wurden eine Damenhandtasche sowie eine Sonnenbrille bei ihm entdeckt, die er aus einem unverschlossenen Fahrzeug entwendet hatte. Den 20-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.