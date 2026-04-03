Wegen vorbereitender Arbeiten ist für Radfahrer die Querungsmöglichkeit von der Dessauer Straße zur Kurt-Schumacher-Brücke am Würfelbunker voraussichtlich ab Dienstag, 7. April, gesperrt. Davon ist auch der Radverkehr entlang des Rheins betroffen. Die Stadtverwaltung empfiehlt einer Pressemitteilung zufolge Radfahrern mit Ziel Mannheim und zurück, während der Zeit der Sperrung der Dessauer Straße bis zum Friedrich-Engelhorn-Platz zu folgen und dort den Radweg entlang der Rheinuferstraße zu nutzen. Alternativ könne auch die Unterführung von der Dessauer Straße zum Bolzplatz genutzt werden. Der Radverkehr entlang des Rheins soll sich Richtung Europaplatz orientieren. Die anstehenden Arbeiten dienen zunächst zur Vorbereitung des Rückbaus des Würfelbunkers. Der Nordbrückenkopf wird im Zuge des Baus der Helmut-Kohl-Allee umgestaltet. Zukünftig wird dort die neue Helmut-Kohl-Allee an die Rheinbrücke angeschlossen.