Verkehrsteilnehmer müssen am Dienstag, 29. Oktober, und Mittwoch, 30. Oktober, auf der Kurt-Schumacher-Brücke mit Behinderungen rechnen. Grund sind statische Untersuchungen, die kommende Woche erfolgen.

Das Brückenbauwerk wird derzeit von Ingenieuren statisch nachgerechnet. Wie die Stadt mitteilt, werden am Dienstag und Mittwoch die Seilkräfte der Schrägseilbrücke ermittelt. Demnach untersuchen Fachkräfte von einem großen Hubsteiger aus die Tragseile auf ihr Schwingverhalten. Um die Arbeiten auf beiden Seiten des Bauwerks vorzunehmen, muss der Verkehr auf der B44 im Bereich der Brücke von 9 bis 15 Uhr jeweils einspurig geführt werden. Am Dienstag wird der linke Fahrstreifen in Richtung Ludwigshafen gesperrt. Am Mittwoch wird dann die linke Spur in Richtung Mannheim dicht gemacht.

Die Nachberechnung der von 1969 bis 1972 gebauten Brücke sei erforderlich, weil die Belastung durch das erhöhte Verkehrsaufkommen auf der B44 gestiegen sei, insbesondere durch den Schwerlastverkehr. Die Kurt-Schumacher-Brücke wird täglich von mehreren Zehntausend Fahrzeugen passiert. Zu berücksichtigen sei auch der natürliche Alterungsprozess des Bauwerks, schreibt die Stadt weiter. Die Verwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen und auch darum, die ausgewiesenen Umleitungen zu nutzen.