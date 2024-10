40.000 Euro Sachschaden hat ein betrunkener Autofahrer am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer gegen 5.30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Mannheim. In einer Kurve kollidierte er mehrmals mit der Leitplanke. Laut Bericht setzte der junge Mann die Fahrt einfach fort, ohne den Unfall und den von ihm verursachten Schaden zu melden. Weil Zeugen den Vorfall der Polizei meldeten, konnte eine Streife den BMW-Fahrer im Quadrat H7 schließlich stoppen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte ihren Verdacht. Das Ergebnis: ein Wert von 1,0 Promille. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.