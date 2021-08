Sich an der frischen Luft bewegen und dabei spirituelle Impulse erhalten – das ist das Konzept bei „Walking to Heaven“. Das kostenlose Kursangebot startet wieder am Donnerstag, 2. September, auf der Parkinsel.

Mit Nordic-Walking-Stöcken oder auch ohne – bei „Walking to Heaven“ geht es gemeinsam durch den Stadtpark auf der Parkinsel. An verschiedenen Haltepunkten erfahren die Teilnehmer spirituelle Impulse, die sie mit in den Alltag nehmen können und die zum Nachdenken anregen sollen, wie die Veranstalter mitteilen. Hinter dem kostenlosen Kursangebot stehen die protestantischen Kirchengemeinde Ludwigshafen-Süd und der Ludwigshafener Lauf-Club in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“.

Vielleicht Gott begegnen

„Wir werden unterwegs hören und schweigen und uns selbst, unserer Sehnsucht und vielleicht auch Gott begegnen“, erläutert Pfarrerin Barbara Schipper das Konzept. Ergänzt wird das Angebot durch leichte Fitnessübungen. Der Kurs richtet sich an alle, die im Alltag die Faszination klassischer Pilgerwege erleben möchten, auch an Einsteiger.

Vier Kilometer walken

Die Strecke ist rund vier Kilometer lang. Teilnehmer sollten wetterfeste Kleidung und stabiles Schuhwerk mitbringen. Block 1 des Kurses findet dienstags am 2., 9. und 16. September, jeweils um 18.30 Uhr, statt und steht unter dem Motto „Geschenktes Licht“. Block 2 findet donnerstags am 2., 16. und 23. November, ebenfalls um 18.30 Uhr, statt und trägt den Titel „Dunkelheit und Licht“. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.ludwigshafener-lc.de oder per E-Mail an ludwigshafener-lc@gmx.de.