Noch bis voraussichtlich Ende März tauscht die Stadt Mannheim die Übergangskonstruktionen auf beiden Seiten der Kurpfalzbrücke. Bis Ende Februar sollen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt in Fahrtrichtung Innenstadt abgeschlossen sein. Im März starten die Arbeiten auf der anderen Seite der Brücke – die Baustelle wird laut Stadt also in Fahrtrichtung Neckarstadt verlegt. Dabei müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen. In der Nacht von Freitag, 22 Uhr, bis voraussichtlich Samstag, 4 Uhr, muss die Kurpfalzbrücke vollständig gesperrt werden. In dieser Zeit fahren laut Stadt auch keine Straßenbahnen. Nur für den Rad- und Fußverkehr gebe es keine Einschränkungen, heißt es aus dem Rathaus. Anschließend soll die Brücke Fahrtrichtung Neckarstadt ab dem Kurpfalzkreisel für etwa vier Wochen gesperrt bleiben. „Aus Sicherheitsgründen können die Straßenbahnen während der gesamten Bauzeit, in den Nachtstunden ab 20.30 Uhr bis 5.30 Uhr des Folgetages, die Brücke nicht überfahren. In dieser Zeit werden diese ab der Haltestelle Abendakademie über den Friedrichsring zur Friedrich-Ebert-Brücke fahren, dort folgt die Überfahrt über den Neckar“, informiert die Stadt. Über die Strecke entlang der Straße „Schafweide“ gelangen die Bahnen dann wieder auf die eigentliche Strecke in Richtung Mannheimer Norden. Tagsüber sollen die Straßenbahnen wie gewohnt fahren. Für den motorisierten Verkehr soll das Nadelöhr über den Neckar in Richtung Norden von 2. März bis voraussichtlich Ende März vollständig dicht sein. Die Umleitung wird laut Stadt über den Kurpfalzkreisel – Luisenring – B44/Seilerstraße – Helmholtzstraße – Bunsenstraße – Dammstraße und zurück zum Alten Meßplatz führen.