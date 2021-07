Die Fachmesse „Kurpfalz-Wein“ ist in diesem Jahr endgültig abgesagt. Das teilte Veranstalter Helmut Bruch der RHEINPFALZ mit. Zunächst war die Messe in der Oggersheimer Festhalle vom Ursprungstermin im April in den Oktober verlegt worden. Doch nun kam auch für den Ersatztermin am 9. und 10. Oktober das Aus. Als Grund nannte Bruch die unsichere Planungssituation durch aktuell wieder steigende Inzidenzzahlen. „Niemand weiß, was bis dahin alles möglich ist, und was eben nicht“, erklärte Bruch. Er hofft auf eine neue Messe im kommenden Frühjahr. Einen Termin dafür gebe es noch nicht. „Ich muss erst einmal abklären, an welchen Wochenenden die Halle frei wäre.“