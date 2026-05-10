Beim letzten Mannheimer Schlosskonzert der Spielzeit hat das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) ein ungewöhnliches Programm mit Musik aus dem 20. Jahrhundert präsentiert.

Im Mittelpunkt stand das Spätwerk von Richard Strauss mit dem Streichsextett aus der Oper „Capriccio“ und dem Duett-Concertino F-Dur, ergänzt um Karl-Amadeus Hartmanns Kammerkonzert und Gustav Mahlers Adagietto. Die Leitung hatte Paul Meyer, der auch als Solist an der Klarinette begeisterte, Gastkünstler war Theo Plath am Fagott.

Über dem Konzert lag ein Schleier von Wehmut. Der Jahrestag des Kriegsendes war im Programmheft nicht erwähnt. Dennoch strömte aus der resignativen Kraft von Richard Strauss’ Vermächtnis ein Magnetismus, der alle Beiträge des Abends in ein neues Licht rückte. Das Netz dieser möglichen Bezüge hatte man sich sorgfältig überlegt. So enthüllte die Musik diskrete Allusionen in ihrem Vermögen, selbst die Ratlosigkeit des Komponisten in einer Form ritueller Metapher zu verdichten – ein Erlebnis, so tröstlich wie erschütternd.

Akustische Herausforderungen

Im Gegensatz zu seiner visuellen Pracht stellt die Akustik des Rittersaals jedes Ensemble vor Herausforderungen. Das KKO hat sich in die Bedingungen so gründlich eingefühlt, dass es in der Lage ist, sie im Detail zu seinen Gunsten zu verwandeln. Diese Adaptation demonstrierte es in subtiler dynamischer Bandbreite, besonders deutlich in den Solokonzerten.

Einleitend erklang jenes Streichsextett, das Strauss seiner letzten Oper, „Capriccio“ op. 85 (uraufgeführt 1942) voranstellt. Ein Echo von Naturgewalten weht durch diese Texturen: ausgreifende Tremoli fast wie ein Echo von Jean Sibelius, außerdem (für Strauss stiltypisch) volkstümliche Ornamente und Sequenzen, die sich gleichsam zur Unzeit auflösen – ein Geschmack von Zerfall, der die (1945 beendeten) „Metamorphosen für 23 Solostreicher“ vorausahnt. Zwischen dem blutvollen, satten Strich des Tuttis traten einzelne Stimmen mit expressiven Soli hervor, in der 1. Violine (Konzertmeister Sebastian Schmidt) und im Cello (Christoph Eberle), nach der Pause Viola (Tse-Hung Su) und Kontrabass (Alexis Scharff).

Glänzendes Orchester

Als lohnende Entdeckung erwies sich Karl-Amadeus Hartmanns bereits 1935 im „inneren Exil“ am Starnberger See vollendetes und erst nach seinem Tod 1969 uraufgeführtes „Kammerkonzert für Klarinette, Streichquartett und Streichorchester“. Paul Meyers ungeheuer weicher, bis in den hellen Diskant biegsamer Klarinettenton bot ein irisierendes Passepartout, das situationsbedingt mit dem Klangkörper verschmolz, sich sporadisch gar zu einem hauchdünnen (und doch weiter brillant-tragenden) melodischen Faden zusammenzog, bevor es wieder zur Dominanz emporstieg. Dabei beeindruckte nicht nur seine virtuose Leichtigkeit, sondern auch der fließende Übergang seiner Register, die er in einem übergeordneten Farbspektrum vereinte. Das Orchester glänzte in jenen plötzlichen Momenten, wenn gleichsam der Himmel aufbrach, um in komplexen Feldern, im glasklaren Flageolett zu vereisen.

Nach der Pause übernahm das F-Dur-Adagietto aus Mahlers 5. Sinfonie (zuzüglich Harfe) in der Dramaturgie die Rolle des reflektierenden langsamen Satzes. Was der Interpretation an physischem Gewicht fehlte, kompensierte sie durch ihre empathisierende Klangkultur – atmend und gemessen, aber ohne jeglichen „Visconti-Kitsch“, in den weiten Bögen bis hin zum behutsamen „Fade-Out“ vor der Rückkehr in den A-Teil überraschend vielschichtig. Als Höhepunkt folgte Strauss’ „Duett-Concertino“ F-Dur für Klarinette, Fagott und Orchester von 1947. Theo Plath demonstrierte sein Gespür als Kammermusiker. Unterhaltsam, klassizistisch und doch konvolutartig wie ein Pfitzner, lebte das Stück vom engagierten Miteinander der Ausführenden. Auf nicht abreißenden Applaus spielten sie das Rondo gleich ein zweites Mal. Bravi!