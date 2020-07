Sechs Doppelabende plant das Kurpfälzische Kammerorchester für die nächste Konzertsaison im Mannheimer Schloss. Besucherzahl und Aufführungsdauer sind beschränkt.

Wie in den Vorjahren besteht das Programm der Mannheimer Schlosskonzerte 2020/21 aus sechs Doppelabenden im Rittersaal. Klassik steht eindeutig im Vordergrund, ebenfalls vertreten sind Hochbarock und Romantik. Allenfalls dürfte die Moderne diesmal vermisst werden.

So beruhigend, wie der komplette Spielplan vielleicht vermuten lässt, sind die Aussichten freilich nicht. Was nämlich die Coronaviren im Herbst und Winter vorhaben, weiß keiner. Auf jeden Fall gibt es auch in der kommenden Saison strenge Auflagen. Die Dauer der Konzerte bleibt auf 60 bis 70 Minuten beschränkt, und stark begrenzt wird sowohl die Besucherzahl als auch die Besetzungsstärke des Orchesters, wobei dies ein Kammerorchester möglicherweise weniger hart trifft als ein großes Sinfonieorchester.

Die Konsequenz: In der nächsten Saison spielt das Kurpfälzische Kammerorchester durchgehend in reiner Streicherbesetzung. Für diese Lösung, die auch eine Chance bergen mag, bricht Gabriele Gefäller eine Lanze. „Es handelt sich nicht um ein Notprogramm“, sagt die Geschäftsführerin, „sondern um die Präsentation des Streicherklangs in all seinen Facetten, auch mit einigen Überraschungen. Das Streichorchesterrepertoire ist außerordentlich reich und vielfältig.“

Andererseits freut sich Gefäller über sehr positive Reaktionen eines „treuen Publikums“. Beim Orchester seien viele Spenden und Briefe eingegangen. Schwerwiegende Abgänge stünden nicht zu befürchten.

Fünf der sechs Doppelkonzerte, die bei starkem Publikumszulauf eventuell an beiden Aufführungstagen auch jeweils zweimal vorgestellt werden könnten, leitet Chefdirigent Paul Meyer. Das zweite übernimmt Konzertmeister Hans-Peter Hofmann.

Termine