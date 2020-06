Gleich zwei Diebstähle mit kuriosem Diebesgut meldet die Polizei Mannheim. Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle im Stadtteil Friedrichsfeld haben bislang unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen Werkzeuge sowie Stromgeneratoren und Hochdruckreiniger im Gesamtwert von über 20.000 Euro erbeutet. Außerdem brachen ebenfalls Unbekannte während des vergangenen Wochenendes in einen Baucontainer in Neckarau ein. Dort stahlen sie hochwertige Baumaschinen. In diesem Fall beträgt der Schaden laut Polizei „weit über 10.000 Euro“.