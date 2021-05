Was hilft in einer schwierigen Zeit? Gute Laune, Optimismus und eine große Portion Hoffnung. Der Meinung waren auch die Fotografen unserer heutigen Bilder für diese Rubrik. Einmal steigt Hoffnungsvolles in den Himmel, ein anderes Mal hängt es an einem Geländer am Rheinufer.

Hoffnung für Gläubige

Trotz Krise auf Erden dem Himmel ganz nah – so oder so ähnlich könnte man die Aktion einiger Ruchheimer Messdiener betiteln. Weil wegen der Pandemie derzeit die Gottesdienste ausfallen, haben sich Victoria Knappik und Simon Zboron aus der Messdienergemeinschaft St. Cyriakus in dem kleinen Ludwigshafener Stadtteil etwas einfallen lassen. Auf Zetteln und über Soziale Medien sammelten sie Gebetsanliegen, Wünsche und Bitten der Gemeindemitglieder. An Ostermontag ließen sie die Worte dann an weißen Ballons in den Himmel steigen. „So erreichen wir einen Anreiz, trotz Schließungen das Gebet nicht zu vergessen“, sagt die 16-jährige Victoria. 200 Ballons kamen dabei zusammen. „Das ist ein richtig starkes Zeichen und Symbol für unsere Gemeinschaft!“, freut sich der 18-jährige Simon. Dem einen oder anderen Ruchheimer ist die schöne Aktion beim Osterspaziergang aufgefallen. Denn – so schreiben die beiden Initiatoren an die Redaktion – es war sogar Applaus zu hören, als die heliumgefüllten Hoffnungsträger in die Höhe flogen.

Hoffnung für Obdachlose

Die 30 grünen Taschen, die an drei Standorten in der Stadt akkurat an Zäune und Geländer geknotet wurden, fielen Passanten kürzlich ins Auge. Dort platziert haben sie vor geraumer Zeit die Mitarbeiter der Oggersheimer Filiale von Kölle Zoo. „Gabenzaun für Tiere von Obdachlosen“ hat der Tierfachmarkt die Aktion betitelt. Der Inhalt lässt das Herz von Hunden und deren Besitzern höherschlagen: Trocken- und Nassfutter, Leckerlis, Äpfel und Müsliriegel. „Die Grundidee kam von unserer Zentrale. Wir haben sie hier umgesetzt und ausgeführt“, erklärt Benjamin Rohrbacher. Er ist Teamleiter Hund, Katze, Vogel, Nager bei Kölle Zoo in Oggersheim. Gabenzäune für Bedürftige und Obdachlose entstehen derzeit in vielen deutschen Städten und im benachbarten Ausland – und sind ebenfalls ein Hoffnungsschimmer in dieser schwierigen Zeit. Kölle Zoo mit seiner Zentrale in Schwieberdingen bei Ludwigsburg hat den Gabenzaun für Tiere initiiert und die 16 Filialen zum Mitmachen motiviert. „Passt auf euch auf und bleibt gesund“, steht auf einem DIN A4 großen Stück Papier an den drei Gabenzäunen in der Stadt. Die gelbe Sonne darauf strahlt und signalisiert Hoffnung. Hoffnung, die Corona-Pandemie gemeinsam zu überstehen. Das Geländer an der Konrad-Adenauer-Brücke war bereits nach dem ersten Tag leergeräumt. Weitere Standorte hat Kölle Zoo 50 Meter weiter auf der gegenüberliegenden Straßenseite und am Zaun am Kinderparadies Friedenspark installiert und mit jeweils zehn Taschen bestückt. Rohrbacher freut sich, dass die Aktion so gut angenommen wird und hofft, damit auch die Richtigen zu erreichen.

Hoffnung für die Pfingstweide

Das dritte Hoffnungszeichen hat Leser Günter Baum aus der Pfingstweide in die Redaktion geschickt. „Wir wohnen im fünften Stockwerk und entdeckten heute diese Zeilen unten auf dem Gehweg“, schreibt er in seinem Brief. Er wisse zwar nicht, wer den bunten Kreidegruß hinterlassen hat, „aber es war und ist ein Hoffnungsschimmer in unserer jetzigen Corona-Zeit“. Da hat wohl jemand an seine Mitbewohner gedacht und wollte ihnen Mut machen. Tatsächlich sind es eben manchmal die kleinen Dinge, die den Tag schön machen. Und wenn es sich dabei nur um eine Kreidezeichnung auf dem Gehweg handelt.

Hoffnung für Tauben

Am Montag kehrte ein Hauch von Alltag in die Fußgängerzone zurück. Die Stadttauben am Bismarck-Center wussten dies zu danken, denn Menschen mit Herz ließen ihnen Wasser zukommen. Zumindest indirekt, indem sie die Kübelpflanzen großzügig mit dem lebensnotwendigen Nass versorgten, entstanden kleine Rinnsale auf dem Pflaster und dienten den gefiederten Gesellen als Erfrischung in der Not. Hoffnung für Gefiederte also. Das Wasser war umso willkommener, als es den Knödelbrunnen in der Nähe ja nicht mehr gibt. Er diente bekanntermaßen Kindern und Tauben in vergangenen Jahren als Bade- und Trinkstation.