Eine Radfahrerin staunte laut am Freitagmittag nicht schlecht, als sie zu ihrem abgeschlossenen Rad auf dem Hans-Warsch-Platz in Oggersheim zurückkehrte. Es befand sich merkwürdigerweise ein weiteres Schloss an ihrem Drahtesel, sodass sie zunächst nicht wegfahren konnte. Das Schloss musste durch die Polizei entfernt werden. Wie sich später herausstellte, hatte der Besitzer des danebenstehenden Rads das falsche Rad angeschlossen. Er muss sich nun ein neues Schloss besorgen.