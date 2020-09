Ein 48-jähriger Mann hat die Ludwigshafener Polizei am Freitagabend im Hemshof stark beschäftigt. Er stieß mit seinem Wagen zunächst gegen 19 Uhr in der Fabrikstraße gegen ein geparktes Auto und flüchtete dann mit erhöhter Geschwindigkeit. Wenig später kollidierte er in der Marienstraße beim Einparken mit einem Baugerüst. Schließlich konnten die Polizisten den Mann stellen. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Aber auch der 48-Jährige erwies sich als nicht fahrtüchtig: Der Alkoholtest ergab 1,33 Promille. Sein ausländischer Führerschein nutzte ihm nichts, da seit 2014 eine Fahrerlaubnissperre vorliegt. Nun wird wegen Unfallflucht, Fahren unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.