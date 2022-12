Unbekannte haben laut Polizei vom Dach der Universitätsbibliothek in der Heidelberger Altstadt die Turmspitze abmontiert und gestohlen. Der Diebstahl sei erst in den letzten Tagen bemerkt und angezeigt worden. Anhand von Bildaufnahmen lasse sich der Tatzeitraum auf 3. bis 15. November eingrenzen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Gebäude wegen Sanierungsarbeiten von einem Baugerüst umgeben, was das Erklimmen des Dachs für die Diebe erleichtert haben dürfte, so die Polizei. Die Turmspitze an sich sei leicht aus der Halterung abnehmbar. Wegen des Gewichts und der Tatumstände gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelt, die arbeitsteilig vorgingen. Zum Abtransport sei wahrscheinlich ein Fahrzeug benutzt worden. Die Tatzeit dürfte in den Abend-, Nachtstunden oder am Wochenende liegen, als die Baufirma jeweils nicht im Einsatz am Gebäude war. Die Turmspitze ist aus Kupferblech, etwas über zwei Meter hoch und hat einen Durchmesser an der breitesten Stelle, dem Stern, von zirka 55 Zentimetern. Das Gewicht liegt bei 15 bis 20 Kilogramm. Wert des architektonischen Zierelements: rund 5000 Euro.