Die Polizeibeamten staunten nach eigenen Angaben nicht schlecht, als sie in der Nacht auf Dienstag in der Gartenstadter Sachsenstraße ein Auto mit Ludwigshafener Kennzeichen und bayerischer Zulassungsplakette entdeckten. Nachdem sie den Besitzer des Autos ermittelt hatten, erklärte dieser, wie es dazu kam: Bei einem Auslandsaufenthalt seien ihm die Original-Kennzeichen gestohlen worden – weshalb er sich kurzerhand noch im Ausland zwei neue Schilder herstellen ließ. Dass Ludwigshafen nicht in Bayern liegt, kam den Beteiligten dabei offensichtlich nicht in den Sinn. „Bitte nicht nachmachen“, appelliert die Polizei, „die Fälschung der Kennzeichenschilder könnte den Tatbestand der Urkundenfälschung erfüllen“.