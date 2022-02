Ohne Zwischenfälle ist am Mittwoch ein Demonstrationszug von Ludwigshafen nach Bad Dürkheim abgelaufen, an dem nach weiteren Polizeiangaben rund 100 Personen teilnahmen. Es sei lediglich in Ludwigshafen zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Unter dem Motto „Langer Marsch für die Freiheit“ wollen die Demonstranten auf die Situation des Kurdenführers Abdullah Öcalans (74) aufmerksam machen, der eine lebenslange Haftstrafe in der Türkei absitzt. Öcalan ist Mitgründer der PKK, die auch in der Europäischen Union als Terrororganisation gilt. Der Sternmarsch der Kurden startete in Frankfurt und führt nach Straßburg, wo etliche europäische Institutionen angesiedelt sind.