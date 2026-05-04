[Update: 14.30 Uhr] Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden am Vormittag Schäden an Erdkabeln zwischen Haßloch und Neustadt festgestellt. Die Strecke zwischen den Orten kann deswegen nur noch eingeschränkt befahren werden, was auch Auswirkungen auf Verbindungen zwischen Mannheim, Ludwigshafen und der Westpfalz hat. Davon betroffen sind die Linien des Regionalexpress RE1, der S1 sowie der S2. Durchweg kann es zu Verspätungen kommen, die Züge der S1 halten in Schifferstadt an und fahren die Halte Böhl-Iggelheim, Haßloch und Neustadt-Böbig nicht mehr an. Zwischen Schifferstadt und Neustadt Hauptbahnhof ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte. Die Fernzüge nach Paris werden über Kehl und Strasbourg umgeleitet.

Grund für die Schäden ist mutmaßlich Vandalismus, es bestehe ein Anfangsverdacht, so der Bahn-Sprecher. Man habe den Fall an die Bundespolizei weitergegeben. Die Bundespolizei bestätigte das, es seien Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und Vandalismus eingeleitet worden, wie eine Sprecherin auf Anfrage erklärte. Diebstahl deswegen, weil laut Bundespolizei Kupferkabel gestohlen wurden. Festgestellt wurde das Montagnacht um 1.30 Uhr.

Wie der Sprecher der Bahn erklärte, laufen bereits die Reparaturarbeiten. Diese sollen am Nachmittag abgeschlossen sein. Eine genaue Uhrzeit könne man noch nicht nennen.