[Update: 16:15] Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden am Montagvormittag Schäden an Erdkabeln zwischen Haßloch und Neustadt festgestellt. Die Strecke zwischen den Orten konnte deswegen nur noch eingeschränkt befahren werden, was auch Auswirkungen auf Verbindungen zwischen Mannheim, Ludwigshafen und der Westpfalz hatte. Davon betroffen waren die Linien des Regionalexpress RE1, der S1 sowie der S2. Durchweg kam es zu Verspätungen, die Züge der S1 hielten in Schifferstadt an und fuhren die Halte Böhl-Iggelheim, Haßloch und Neustadt-Böbig nicht mehr an. Zwischen Schifferstadt und Neustadt Hauptbahnhof war ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte. Die Fernzüge nach Paris wurden über Kehl und Strasbourg umgeleitet.

Wie der Sprecher der Bahn erklärte, liefen bereits seit Montagvormittag Reparaturarbeiten. Diese wurden gegen 16 Uhr abgeschlossen, wie ein weiterer Sprecher auf Nachfrage erklärte. Seitdem gingen die Züge in den Normalverkehr über, Verspätungen sollte es nur noch vereinzelt geben. Auch die S1 fährt wieder alle Halte an.

Grund für die Schäden war mutmaßlich Vandalismus, es bestehe ein Anfangsverdacht, so der Bahn-Sprecher. Man habe den Fall an die Bundespolizei weitergegeben. Die Bundespolizei bestätigte das, es seien Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und Vandalismus eingeleitet worden, wie eine Sprecherin auf Anfrage erklärte. Diebstahl deswegen, weil laut Bundespolizei Kupferkabel gestohlen wurden. Festgestellt wurde das laut Bundespolizei Montagnacht um 1.30 Uhr.