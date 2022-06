In der Nacht zum Freitag ist von der Außenfassade der protestantischen Kirche in der Luitpoldstraße in Friesenheim ein etwa zwölf Meter langes Kupferfallrohr entwendet worden. Der Sachschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf etwa 400 Euro. Hinweise unter Telefon: 0621 9632222.