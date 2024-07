Von einer Baustelle haben Kabeldiebe am Wochenende 50 Meter Kupferkabel geklaut. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach müssen die Diebe zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, zugeschlagen haben. Die Baustelle befindet sich an der B37 in Höhe der Dörrhorststraße (Mitte). Der entstandene Schaden wird von den Beamten auf rund 1000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegen, Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.