Der Werkschutz der BASF hat eine mutmaßliche Bande von Kupferdieben auffliegen lassen. Wie die Polizei mitteilt, fanden Mitarbeiter des Werkschutzes am Freitagmittag bei einer Ausfahrtskontrolle Diebesgut in einem Transporter, der das Chemiewerk verlassen wollte. Von den vier Fahrzeuginsassen flohen zwei Männer. Die hinzugerufenen Polizei nahm an der Werksausfahrt zwei Männer im Alter von 26 und 31 Jahren fest. Bei der Durchsuchung des Transporters fanden die Beamten unter dem Beifahrersitz, im Handschuhfach sowie in der Innenverkleidung über 30 Kupferkabelstücke, knapp 20 Kupferstangen, einen Siemens-Elektromotor sowie Werkzeug. Die beiden flüchtigen Männer im Alter von 37 und 54 Jahren wurden ermittelt und später in Mannheim aufgegriffen werden. Bei ihnen wurden weitere Kabelreste, Sägeblätter sowie insgesamt 4500 Euro Bargeld gefunden. Die genaue Schadenssumme wird noch ermittelt. Alle vier Männer wurden von der Polizei erkennungsdienstlich behandelt. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Quartett vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.