Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Dieses Mal geht es um eine Einrichtung mit kunterbunten Buchstaben, die sehr freundlich wirkt und vor Kurzem an einen neuen Standort umgezogen ist. Dennoch betritt man sie eigentlich nur dann, wenn es wirklich nicht anders geht. Knapp 2000 überwiegend jüngere Menschen haben dies seit Januar getan. Seitdem ist das Haus geöffnet, in dem man von einem Willkommensplakat in fünf Sprachen begrüßt wird. Die Straße, in der man es findet, ist übrigens nach einer bekannten Stadt in Österreich benannt. Wenn Sie wissen, was wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.