Litfaßsäulen findet man eigentlich auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen. Sie werden immer wieder aufs Neue mit Werbung beklebt. In einem Schaufenster in Süd gibt es jetzt eine besondere Litfaßsäule. Mit kunstvoller Bemalung wirbt sie für ein Produkt, das es nur in dem kleinen Laden zu kaufen gibt.

Die bunte Säule in dem Schaufenster in der Mundenheimer Straße 243 ist für Passanten kaum zu übersehen. Auf dem Rund ist ein siebenstöckiges Regal abgebildet.