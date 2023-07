Der Kunstverein Ludwigshafen ist auf der Suche nach einem neuen Direktor oder einer neuen Direktorin. Jana Franze-Feldmann verlässt das Haus schon nach wenigen Jahren.

Jana Franze-Feldmann, die im März 2021 die Leitung des Kunstvereins von der langjährigen Direktorin Barbara Auer übernommen hat, ist schon seit Anfang des Jahres erkrankt. Sie werde aus gesundheitlichen Gründen leider nicht auf ihre Stelle zurückkehren können, teilte die Interimsdirektorin Jasmin Meinold auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Sie selbst, Meinold, könne aufgrund anderer Verpflichtungen nicht länger in Ludwigshafen bleiben. Daher suche der Vorstand des Kunstvereins gerade nach einer Nachfolge.

Der Kunstverein Ludwigshafen ist 1928 gegründet worden und einer der ältesten in Rheinland-Pfalz. Zudem ist er der einzige im Land mit einer hauptamtlichen Geschäftsführung. Er präsentiert regelmäßig in Ausstellungen aktuelle zeitgenössische Positionen von regionalen, überregionalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Der Schwerpunkt liegt auf Malerei, Fotografie und Konzeptkunst.

Ausweichquartier in der Rhein-Galerie

Dass die Niedersächsin Jana Franze-Feldmann, die Ludwigshafen als Volontärin im Wilhelm-Hack-Museum kennengelernt hat, nur wenige Akzente setzen konnte, lag nicht nur an der kurzen Zeit ihres Wirkens. Dass sie mitten in der Corona-Pandemie anfing, erschwerte ihren Start. Dazu kam: Sie war zunächst mit der Suche nach einem Ausweichquartier für die Dauer der Sanierung des Bürgermeister-Reichert-Hauses beschäftigt – und mit dem Umzug in die Rhein-Galerie, in dem die Ausstellungen des Kunstvereins aktuell gezeigt werden. Die Geschäftsstelle und die Jugendkunstschule Unartig haben voraussichtlich bis Sommer 2024 ein Interims-Quartier am Rathausplatz 10 bezogen.

Trotz der personellen Vakanz geht das Ausstellungsprogramm weiter. Bis 15. Juli ist die Ausstellung „Liquid Zone“ von Alex Heide zu sehen. Danach ist eine Projektresidenz des Mannheimer Malers Konstantin Voit geplant.