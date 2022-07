Die Jugendkunstschule „Unartig“ des Kunstvereins bietet in den Sommerferien Workshops für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren an.

Gleich in der ersten Ferienwoche (25. bis 29. Juli) geht es los mit zwei Projekten. Am Vormittag von 9.30 Uhr bis 12 treffen sich Kinder mit Zeichenerfahrung ab neun Jahren und lernen im Kurs „Manga Heldinnen und Helden“ von der Künstlerin Susanne Peter, wie Figuren im Manga-Stil entworfen und gezeichnet werden. Am Nachmittag sind von 14 bis 16.30 Uhr „alle Kinder, die Kunst und Bewegung lieben“, eingeladen, bei „Hula-Hoop Impro“ einen Hula-Hoop-Reifen nach Lust und Laune zu bekleben und dann mit Kulturvermittlerin Marie Back zu Musik verschiedene Stile auszuprobieren.

Malen, sprühen, filmen

„Mit Kunst in die Sommerferien“ heißt dann das Motto von Montag, 1., bis Freitag, 5. August. Täglich von 9 bis 12 Uhr unternehmen Kinder zwischen sechs und zehn Jahren mit der Künstlerin Nadja Dewitt eine „sinnliche Reise durch den Sommer“. Im Workshop „Mixed Media Graffiti“ dreht sich von Montag, 8., bis Freitag, 12. August, alles um Sprühdosen, Marker, Pinsel und Schablonen: Zusammen mit Graffitikünstler Philipp Himmel lernen Jugendliche ab 13 Jahren, wie man einen eigenen Graffiti-Schriftzug entwickelt und auf die große Leinwand bringt. Was verbirgt sich hinter Begriffen wie „Caps“ oder „Outline“? Auch das erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Workshops, der immer von 9 bis 12 Uhr stattfindet.

In der vierten Ferienwoche von Montag, 15., bis Freitag, 19. August, ist schließlich das Mannheimer Filmfestival „Girls Go Movie“ immer von 10 bis 16 Uhr zu Gast im Ludwigshafener Kunstverein. Die Videokünstlerin und Dokumentarfilmerin Angelina Dalinger unterstützt die Teilnehmerinnen zwischen zwölf und 17 Jahren bei der Realisierung eines Filmprojekts. Das nötige technische Equipment stellt sie zur Verfügung.heß

Kontakt

In allen Kursen sind noch Plätze frei. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 0621/528055 oder per E-Mail an schubert@kunstverein-ludwigshafen.de. Im Netz: www.kunstverein-ludwigshafen.de.