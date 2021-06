Acht Workshops für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren plant die Jugendkunstschule „Unartig“ des Kunstvereins Ludwigshafen für die Sommerferien. Das Programm beginnt am 19. Juli.

Gleich in der ersten Ferienwoche (19. bis 23. Juli) geht es los mit dem Projekt „Mit Kunst in die Sommerferien“, das sich an Kinder zwischen sechs und zehn Jahren richtet. Sie begeben sich auf eine sinnliche Reise durch den Sommer – samt Blüten, Farben und Früchten. Zeitgleich beschäftigt sich eine zweite Gruppe von Kindern im Freilandklassenzimmer des Gemeinschafts-Müllheizkraftwerks (GML) mit dem Thema „Wertvoll – Aus Müll wird Kunst“ . Nachhaltigkeit und Upcycling sind auch Gegenstand des Workshops „Trash – Alles nur Müll“ vom 26. bis zum 30. Juli für Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren. Sie hauchen scheinbar nutzlosen Gegenständen neues Leben ein. In der gleichen Woche findet der Kurs „Ständig unter Druck – Kreative Druckwerkstatt“ statt, dessen Teilnehmer neben klassischen Druckverfahren wie Linoldruck auch unkonventionelle Methoden wie das Drucken mithilfe von Luftpolsterfolie oder Pappkartons kennenlernen.

Alles über Instagram

Jungen und Mädchen ab elf Jahren sind am 2. und 3. August zu einem „Instawalk“ eingeladen. Sie befassen sich an diesen beiden Tagen mit der Social-Media-Plattform Instagram, stöbern durch Accounts und lernen, wie man sich oder sein Lieblingsmotiv richtig in Szene setzt. Digital wird es auch in der „Podcast-Werkstatt“ mit dem Titel „Dauerschleife“ von 4. bis 6. und 9. bis 13. August. Was ist ein Podcast? Wie entsteht ein Podcast? Diese und andere Fragen werden beantwortet, und zudem dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch selbst ausprobieren, einen zu produzieren. Um das Material Filz geht es im Ferienkurs „Filzwerk“ vom 16. bis zum 20. August.

In der letzten Ferienwoche (23. bis 27. August) ist das Mannheimer Filmfestival „Girls Go Movie“ zu Gast im Kunstverein. Die Teilnehmerinnen zwischen zwölf und 17 Jahren lernen, wie Filme gemacht werden – und probieren es selbst aus.

Kontakt

Anmeldungen sind unter Telefon 0621/528055 oder per E-Mail an schubert@kunstverein-ludwigshafen.de möglich. Im Netz: www.kunstverein-ludwigshafen.de