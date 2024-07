Ein Beamter der Ludwigshafener Stadtverwaltung war zwischen 1974 und 1984 einer der erfolgreichsten deutschen Kunstturner. Am 16. Juli feiert Volker Rohrwick als Rentner in Westhofen bei Worms seinen 70. Geburtstag.

Rohrwick war 1976 in Montreal und 1984 in Los Angeles Teilnehmer bei den Olympischen Spielen, mit dem TB 1889 Oppau 1974, 1977 und 1978 dreimal deutscher Mannschaftsmeister im Kunstturnen sowie elfmal deutscher Meister an den Geräten. Höhepunkt Rohrwicks Laufbahn: 1981 war er als deutscher Zwölfkampfmeister die Nummer eins des Kunstturnens in Deutschland.

Rohrwick ging aus der TG Westhofen hervor, wurde aber schnell zum„Meisterschüler“ des Olympia-Dritten und späteren Bundestrainers Philipp Fürst beim TB 1889 Oppau. Das Bodenturnen und die Ringe – das waren seine Paradedisziplinen. Rohrwick blieb dem Kunstturnen auch nach seiner aktiven Laufbahn treu und wurde von Ende der 1980er Jahre bis 2003 hauptamtlicher Landestrainer am Landesleistungszentrum in Oppau.

Als diese Einrichtung des Landesportbunds Rheinland-Pfalz geschlossen wurde, kehrte Rohrwick als Beamter in die Dienste der Stadtverwaltung Ludwigshafen zurück, die ihn für seine Kunstturn-Lehrarbeit freigestellt hatte. Rohrwick gehörte auch der Prominenten-Sportgruppe „Pälzer Ausles“ an.