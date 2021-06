Ein Kiosk ist nicht nur eine Verkaufsstelle für eilig vorüberhuschende Kundschaft, sondern dort findet auch lebendiger Austausch statt. In diesem Sinne will das Buero für angewandten Realismus wieder seinen Kunstkiosk im Nukleus in der Bismarckstraße 75 ab Dienstag, 15. Juni, öffnen, immer werktags,16 bis 20 Uhr. Neben Süßwaren und Getränken werden Erzeugnisse ortsansässiger Kulturproduzenten und Künstlerinnen zu verkaufen sein. Besuch nach Anmeldung per E-Mail unter buero@angewandter.de und mit Testnachweis. Die Werke im Schaufenster können bis 28. Juni jederzeit besichtigt werden.